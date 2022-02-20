نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول رواتب الضمان الاجتماعي فى حسابات المستفيدين والاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعلم الكثير من السعوديين عن صرف الضمان الاجتماعي المطور وإيداع المبالغ فى الحسابات البنكية للمستفيدين، فقد أوضحت الموارد البشرية أن اليوم الأحد والموافق 20 فبراير سيتم إيداع مبالغ الضمان الاجتماعي المطور فى حسابات المستفيدين ويمكن الاستعلام برقم الهوية والتأكد من وصول الدفعة للمستفيدين، مشيراً ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري ومستمر حتى لا يتعرضون لتأخير عملية الصرف لهم.

الاستعلام عن الضمان لاجتماعي المطور برقم الهوية

فهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن إيداع مبالغ الضمان الاجتماعي المطور فى حسابات المستفيدين وهي:

الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية.

الضغط على الخدمات الالكترونية.

اختيار استعلام نتائج الضمان الاجتماعي المطور والضغط عليها.

تسجيل رقم الضمان الخاص بالمستفيد، ورقم السجل المدني الخاص به.

ادخال كود التحقق، والضغط على زر الاستعلام.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الشروط التي أضحتها وزارة الموارد البشرية والتي يجب الالتزام بها للحصول على دعم معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم فى السعودية. إقامة أحد أفراد الأسرة خارج المملكة بهدف الدراسة لا يعيق الاستفادة من الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي يستفيد به الأرملة والمطلقة وأصحاب الدخل المحدود. يصل دخل الفرد فى معاش الضمان الاجتماعي المطور 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة، ورب الأسرة يحصل على 1100 ريال سعودي. أصحاب الاعاقة الذهنية والبدنية مستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي. أم الأيتام تستفيد بمعاش الضمان.

رابط التقدم فى الضمان الاجتماعي المطور 2022

سوف نوضح لكم الأن خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور، ورابط الدخول على منصة التقديم:

أولاً الدخول على منصة الضمان الاجتماعي للدعم.

تسجيل البيانات المطلوبة وتشمل تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، رمز المرور، رقم الهاتف.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال بيانات الملف الموحد من المنصة الرئيسية.

تعبة البيانات والمعلومات المتبقية.

التأكيد من صحة البيانات المسجلة والضغط على زر تسجيل.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بنزول رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور فى حسابات المستفيدين وطريقة الاستعلام عن موعد الصرف، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم…