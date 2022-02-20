أكثر من 1.23 مليار شخص يتلقون لقاح كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مى فنغ فى مؤتمر صحفي: "تم استخدام أكثر من 3.07 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى حتى يوم الجمعة". وأضاف المتحدث أن "البلد لا يزال يواجه خطر تفشى الفيروس، نظرا لحالات العدوى الجماعية محلية العدوى الناتجة عن رحلات العودة واستئناف العمل بعد عطلة عيد الربيع". وبدأت الصين برنامج التطعيم العام الماضى مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر.

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