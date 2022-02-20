بايدن يعقد اجتماعا اليوم لمجلس الأمن القومى حول الموقف بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكرر فريق الأمن القومى الأمريكى تحذيراته من أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا فى أى وقت، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مضيفة أن الرئيس الأمريكى يراقب التطورات واطلع على محادثات نائبة الرئيس كامالا هاريس مع حلفاء الولايات المتحدة بمؤتمر الأمن فى ميونخ.

وحذرت القوى الغربية منذ أسابيع من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب، قائلة إن الوضع قد يتصاعد بسرعة وبشكل كبير.

ونفت روسيا مرارا وجود اى نية لمهاجمة جارتها.