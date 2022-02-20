نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هل تم إيداع الضمان اليوم” متى نزول الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بموعد نزول الضمان المطور، حيث يتسائل العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي سؤال هل تم إيداع الضمان اليوم؟، وهذا خاصة مع دخول يوم الأحد الموافق 20 يناير 2022، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببدأ صرف رواتب معاش الضمان المطور الدفعة الماضية من يوم 20 يناير، وهذا ما يجعل المواطنين يتسائلون عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، وهل سيتم ايداعه كل شهر بنفس الموعد أم لا، فتابعوا معنا.

ايداع الضمان المطور

وقد أعلنت وزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدأ صرف معاشات ورواتب الضمان المطور للمستفيدين الجدد الذين تم قبولهم في شهر يناير الماضي بيوم 20 يناير 2022 الماضي، ولكن لم تحدد الوزارة حتى الآن يوم 20 من كل شهر ميلاديا هل سيكون الموعد النهائي للصرف أم لا وهذا حتى اللحظة.

حيث تقدمت آلاف الأسر والأفراد المستقلين على نظام الضمان الاجتماعي المطورمنذ أن تم الإعلان عنه منذ فترة تقارب الأربعة أشهر، وقد تأخرت نتيجة الأهلية الخاصة بالكثير من المتقدمين نظرا لكثرة طلبات الدخول في النظام الجديد، وقد تعرفنا معكم على طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 1443 برقم الهوية، وهذا عبر الموقع الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.

هل تم إيداع الضمان اليوم

ومن أهم الأسئلة التي يتسائل عنها المواطنون بالسعودية وخاصة من تم قبول أهليتهم في النظام الجديد عن هل بدأ نزول الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين اليوم 20 يناير 2022، وقد تابعنا معكم العديد من التعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

حيث توضح تعليقات المواطنين أنه لم يتم إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين حتى اللحظة، ولكن يمكن أن يتغير هذا خلال الساعات القادمة ويتم ايداع المعاش في حسابات المستفيدين، وهذا ما سنخبركم به فور ورود خبر الإيداع في أي حساب من حسابات المستفيدين.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

وفي حالة نزول الضمان المطور في حسابات المستفيدين اليوم 20 يناير 2022 فهذا سيؤكد لنا أن الموعد النهائي الخاص بالضمان سيتم تثبيته في يوم 20 من كل شهر، ولكن في حالة عدم الإيداع اليوم فهذا سيؤكد أن الوزارة ستصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور مع النظام القديم، وهذا في الموعد التالي:

تاريخ نزول الضمان المطور

ويتم إيداع الضمان الاجتماعي في النظام القديم الدفعة القادمة في التاريخ التالي: