طيار مصري يبهر العالم بهبوط استثنائي في لندن.. كيف فعل ذلك؟

انشغلت وسائل الإعلام العالمية والمحلية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير يرصد حرفية وكفاءة عالية لقائد طائرة تابعة لشركة مصر للطيران خلال الهبوط في مطار هيثرو وسط ظروف جوية قاهرة أجبرت العديد من الطيارين إلى إلغاء الهبوط بنفس المطار والتوجه لمطارات بديلة.

الطيار هو وليد مراد قائد رحلة مصر للطيران رقم MS777 من طراز البوينج B787-9Dreamliner التي توجهت من مطار القاهرة إلى مطار هيثرو بلندن عصر السبت، وتمكن من الهبوط بالطائرة بثبات رغم ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها للعاصفة "يونيس" وفق تأكيد شركو مصر للطيران في بيان رسمي.

الطيار وليد مراد قال في تصريحات لموقع "دوت الخليج" إنه كان يعلم طبيعة الظروف الجوية في مطار هيثرو قبل إقلاعه من القاهرة، مشددا على أنه لم يفكر في تغيير مسار الرحلة إلى المطار البديل المعد مسبقا إلا قبل محاولة الهبوط في مطار هيثرو.

وأوضح أن تغيير مسار الرحلة له قواعد وأصول وليس بقرار عشوائي، وكان سيتم فقط في حالة إذا فشل في الهبوط بمطار هيثرو ولكن الهبوط تم بسلام.

وأشار إلى أنه أبلغ ركاب الطائرة قبل الهبوط بحقيقة الوضع في مطار هيثرو وأن العديد من الطائرات التابعة لشركات أخرى ألغت هبوطها وتوجهت للمطار البديل، ولكنه سيحاول الهبوط وقد حدث أن تم الهبوط بسلام.

وأكد أنه وزملاءه في شركة مصر للطيران مدربون بشكل احترافي على مثل تلك الظروف، مشيرا إلى أنه عمره الآن 62 عاما ويعمل بشركة مصر للطيران منذ قرابة 40 عاما ولديه خبرة كبيرة، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن أصغر زميل له بمصر للطيران كان سيفعل ما فعله نظرا للتدريب الاحترافي له ولزملائه على هذه الأمور.

وقال مراد إنه تعلم في القوات الجوية المصرية قبل التحاقه بمصر للطيران وهو حاليا يدرب الطيارين الجدد كما أنه وصل إلى منصب نائب رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي وهو حاليا أيضا رئيس رابطة الطيارين ويشغل منصب رئيس نادي الطيران الرياضي منذ 14 عاما، موضحا أن نجله أيضا طيار زميل له بشركة مصر للطيران ومدرب على فعل نفس ما فعله في مطار هيثرو.

وأكد مراد أن سعادته الكبيرة بما فعله ليست لنفسه ولكن لأنه ساهم في دعاية كبيرة لشركة مصر للطيران وكفاءة طياريها على مستوى العالم، وقال "يكفيني فخرا أن طائرة مصر للطيران يتم تداولها على جميع المنصات في كل مكان في العالم حاليا".

وشدد على أنه قام بواجبه وأدى وظيفته في المقام الأول ولم يكن يعلم أن هناك من يصور لحظة الهبوط ولكنها ترتيبات القدر من أجل الدعاية لشركة مصر للطيران.

وختم بأن ركاب الرحلة بعد الهبوط عبروا له عن إشادتهم الكبيرة بكفاءته وقدرته على الهبوط بسلاسة وثبات في ظل تلك الظروف الجوية.

يذكر أن عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أصدر بيانا رسميا عن الشركة أشاد فيه بما فعله الطيار وليد مراد مؤكدا أن "هذا الموقف ليس بجديد على أبناء الشركة الوطنية المصرية، حيث يتميز جميع طياري مصر للطيران بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة".

وقال أبو العينين إن طياري مصر للطيران "مشهود لهم عالميًّا بالكفاءة والتدريب على أعلى مستوى، خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الاقلاع والهبوط".