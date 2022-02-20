كيفية تسجيل المواليد للمواطن والمقيم في منصة ابشر وحجز موعد الأحوال استخرج شهادة الميلاد

تسجيل المواليد للمواطن والمقيم في منصة ابشر وحجز موعد الأحوال لاستخرج شهادة الميلاد تلك الخدمات التي يبحث الكثير عن طريقة الحصول عليها واضافة الطفل الجديد في ابشر لتكتمل خدمات واستفادة المواطن او المقيم من منصة ابشر الالكترونية حيث تعد اهم منصة الكترونية في المملكة والتي تتبع وزارة الداخلية السعودية وتقدم خدمات لأكثر من قطاع في الداخلية منها الجوازات والمرور وغير ذلك من المصالح الحكومية التي تقدم خدماتها الكترونياً دون الحاجة الى تعطيل مصالح ووقت المواطنين والمقيمين.

كيفية تسجيل المواليد الجديدة في منصة ابشر

أولا الدخول على منصة ابشر الالكترونية.

وبعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال رمز التحقق المرئي.

ويتم تسجيل الدخول الى خيار الخدمات الالكترونية والنقر على خيار خدماتي.

وأيضا يجب تحديد خدمة تسجيل المواليد في ابشر والاطلاع على التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة.

والضغط على خيار التالي واستكمال البيانات وبعدها يتم تأكيد الطلب.

وأخيرا سيصلك طريقة استلام المستند وكيفية استلامة وكتابة عنوان الاستلام.

وتسديد الرسوم عند الاستلام.

خطوات اصدار شهادة الميلاد الأحوال المدنية

يمكن الحصول على الشهادة عن طريق البريد السعودي دون الذهاب لمكتب الأحوال المدنية.

ويجب ان يكون لدى الوالد حساب ابشر مفعل.

وكذلك يشترط وجود عنوان وطني مسجل.

ويجب تقديم بلاغ الكتروني من وزارة الصحة السعودية.

وبعدها يتم الدخول على بوابة ابشر.

وكذلك يجب تحديد خدمة تسجيل المواليد الجديدة.

وأيضا يجب ادخال البيانات الشخصية لمطلوبة بدقة ويجب التأكد من صحتها وان تتطابق مع المستندات الرسمية.

ويتم الضغط على خيار سجل المولود.

وبعدها يتم طلب اصدار الوثائق الرسمية لتسجيل المواليد.

وأخيرا طلب توصيل الوثائق عبر البريد السعودي.

يذكر ان تلك الخدمة مجانية وتقدم للمواطن والمقيم بشكل الكتروني دون عناء الذهاب للأحوال المدنية.

خطوات حجز موعد الأحوال المدنية استخراج شهادة ميلاد 1443