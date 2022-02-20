طريقة شحن شدات ببجي PUPG MOBILE بصورة مضمونة 100% والحصول على آلاف الشدات

تعد لعبة ببجي هي أحد الألعاب الالكترونية الشائعة التي ظهرت منذ عدة سنوات ولاقت إعجاب الكثير حول العالم حتى أصبحت واحدة من أشهر الالعاب حول العالم, واللعبة تعتمد على البقاء والقتال من أجل الوصول الي نهاية كل مستوي للفوز وذلك باستخدام مجموعة من الادوات التي تساعد في اللعب مثل السيارات والاسلحة, وكل هذا يتم الحصول عليه من خلال شدات ببجي التي تعد بمثابة النقود في اللعبة ويبحث الكثير من مستخدمي اللعبة حول العالم عن طريقة للحصول على هذه الشدات وخلال السطور التالية سنوضح أفضل موقع يمكن من خلاله الحصول على شدات ببجي.

كيفية الحصول على شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي لها

لعبة ببجي هى من الالعاب الالكترونية التي تعتمد على فكرة البقاء حيث يتم وضع حوالي خمسين لاعب في منطقة معينة ومطلوب من كل واحد قتل الاخرين من اجل الفوز بهذا المستوي, وذلك من خلال تجميع كل لاعب للاسلحة واستخدام البيوت في الحماية من الاخرين, ولكن يمكن الحصول على المزيد من الاسلحة من خلال شرائها بشدات اللعبة, ويمكن الحصول على شدات ببجي من خلال اتباع الآتي:-

الدخول على موقع midasbuy وهو من أهم المواقع التي تعتمدها الشركة المالكة للعبة بابحي.

بعد تسجيل الدخول في اللعبة يتم اختبار الحصول على شدات بابجي.

اختيار كمية الشدات المرغوب الحصول عليها وبعد ذلك ادخال ID الخاص باللعبة.

واخيرًا اما الدفع بشكل مباشر او اختيار وسيلة الدفع الأساسية.

أهم ما يميز لعبة بابجي, وأهم عيوبها