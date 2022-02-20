نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهريسة الاسكندراني حضريها بكل اسرار المحلات في البيت في المقال التالي
عمر شويل - جدة الهريسة الاسكندراني حضريها بكل اسرار المحلات في البيت - ثقفني
الهريسة الإسكندراني، تعد الهريسة الإسكندراني واحدة من الحلويات الشرقية التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير كما أن المقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ويمكن بكل سهولة تحضيرها في مختلف المناسبات ومن خلال مقالنا التالي سيتم تحضير الهريسة الإسكندراني في المنزل.
خطوات تحضير الهريسة الإسكندراني في المنزل:
يتم تحضير الهريسة الإسكندراني في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير تكمن في كلًا من التالي:
- كأسان من دقيق السميد الناعم.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.
- ربع كأس من السكر الأبيض الخشن.
- كأس من البندق المجروش.
- كأس إلا ربع من جوز الهند.
- كاس إلا ربع من الزبدة المذابة ولكنها غير ساخنة.
- ثلث كأس من الحليب السائل وفي حالة عدم توافر الحليب يتم وضع ملعقة من حليب البودرة في ثلث كأس من المياه والاستمرار في التقليب.
خطوات تحضير الهريسة الإسكندراني:
تعتبر الهريسة الإسكندراني من الوصفات الشهية التي لديها مذاق شهي للغاية ويتم تحضير الهريسة الإسكندراني بخطوات بسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات:
- أولًا يتم الحصول على إناء مناسب ويتم وضع دقيق السميد الناعم به ثم يتم تحميصه سواء بالاعتماد على فرن الكهرباء أو باستخدام النار لحين أن يتغير لونه ويصبح مائل إلى اللون البني.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلًا من الزبدة السائلة والحليب السائل ويتم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض.
- القيام بإضافة السكر الأبيض إلى الخليط السابق ويتم خلطهم سويًا مع بعضهم البعض.
- القيام بإضافة عسل الجلوكوز إلى الخليط السابق مع تقليب المقادير بالاعتماد على المضرب الكهربائي.
- يتم إضافة دقيق السميد وجوز الهند إلى الخليط السابق مع التقليب.
- الحصول على صينية ثم يتم دهنها بالزيت النباتي.
- يتم فرد العجينة في الصينية بصورة متساوية.
- القيام بتقطيع الهريسة على شكل مربعات.
- يتم تزينها بالبندق المجروش.
- القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج بصورة نهائية.
- بعد ذلك يتم تجهيز القطر البارد ثم يتم وضعه فوق الهريسة الجاهزة.
- تقدم الهريسة مع فنجان من القهوة وبالهناء عليكم جمعيًا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ