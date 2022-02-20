الهريسة الاسكندراني حضريها بكل اسرار المحلات في البيت

الهريسة الإسكندراني، تعد الهريسة الإسكندراني واحدة من الحلويات الشرقية التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير كما أن المقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ويمكن بكل سهولة تحضيرها في مختلف المناسبات ومن خلال مقالنا التالي سيتم تحضير الهريسة الإسكندراني في المنزل.

خطوات تحضير الهريسة الإسكندراني في المنزل:

يتم تحضير الهريسة الإسكندراني في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير تكمن في كلًا من التالي:

كأسان من دقيق السميد الناعم.

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.

ربع كأس من السكر الأبيض الخشن.

كأس من البندق المجروش.

كأس إلا ربع من جوز الهند.

كاس إلا ربع من الزبدة المذابة ولكنها غير ساخنة.

ثلث كأس من الحليب السائل وفي حالة عدم توافر الحليب يتم وضع ملعقة من حليب البودرة في ثلث كأس من المياه والاستمرار في التقليب.

خطوات تحضير الهريسة الإسكندراني:

تعتبر الهريسة الإسكندراني من الوصفات الشهية التي لديها مذاق شهي للغاية ويتم تحضير الهريسة الإسكندراني بخطوات بسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات: