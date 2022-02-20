كيفية نقل ملكية عقار في السعودية تعرف على إجراءات وشروط نقل الملكية 1443 في اطار سعي المملكة لسهولة إجراءات تملك العقارات للمواطنين والمستثمرين فقد اطلقت الحكومة السعودية خدمة الاستعلام عن العقارات الكترونياً وخدمة التحقق من الصك العقاري الكترونياً وكل ذلك من اجل سهولة إجراءات مقل ملكية العقار وسهولة نقل الملكية دون وجود او عراقيل وسنوف نتعرف على شروط نقل الملكية في السعودية 1443.

شروط نقل ملكية العقارات في السعودية

شرط للمواطنين ان يكون العقار وقفاً.

كذلك يجب ان يكون للعقار صك من القاضي.

اما بالنسبة لتملك الخليجيين للعقار يحق لهم التمليك بعيداً عن مكة والمدينة المنورة.

كذلك لا يجب تلميك العقار الزراعي.

ثم لا يتم الافراغ للأراضي البيضاء قبل مرور اربع سنوات من تملك الخليجي.

اما بالنسبة لشروط تملك الشركات العقارات أيضا يجب ان يتملك بعيداً عن مكة والمدينة في حالة وجود غير سعودي.

يتم بيع العقار بعد تعديل عقد تأسيس الشركة في حالة ان كان العقار من رأس المال.

كذلك يمكن للشركات الغير عقارية تملك العقار يما يفيد الشركة.

أيضا في حالة كان احد اطراف نقل الملكية دون السن القانوني يجب اصدار صك اذن من القاضي لو كان الولي غير الوالد.

ثم يتم تقديم صك حصر الورثة في حالة وفاة مالك العقار المراد نقل ملكيته.

خطوات نقل ملكية العقار للمواطنين السعوديين 1443

أولا يجب ان تتم علمية افراغ العقار تم بحضور اطراف العقد وتقديم هويتهم الوطنية. وتقديم اصل صك الملكية الالكتروني. كذلك تقديم وسيلة الدفع بالإضافة الى مستند التجزئة العقاري. ثم تقديم موافقة صندوق التنمية الزراعية في حالة العقار الزراعي.

ثانياً افراغ العقار في حالة ان كان العقار مرهوناً حضور جميع اطراف العقد. ثم تقديم اصل صك الملكية. كذلك وسيلة الدفع المسجلة. أيضا يجب موافقة المرتهن ويقدم مستند التجزئة. ويستغرق مدة ساعة وبدون تكاليف.



كيفية نقل ملكية عقار للأجانب 1443