طريقة اعتراض مخالفات السير الكترونياً ومعرفة حالات الاعتراض على المخالفات المرورية حيث أطلقت وزارة الداخلية السعودية خدمة الاعتراض على مخالفات السير الكترونياً من خلال الدخول على رابط منصة ابشر للخدمات الالكترونية ” خدمات المرور” وأيضا هناك شروط الاعتراض على مخالفات السير يجب ان تتوافر قبل الشروع في خطوات تقديم طلب اعتراض مخالفات السير التي تم ضبطها عن طريق كاميرات ساهر وبعد تقديم اعتراض مخالفة السير في المملكة يتم النظر في الاعتراض من قبل المرور لتخفيف المخالفة او الغائها وتتم كل تلك الخطوات بطريقة الكترونية توفيراً للوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

كيفية تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المرورية في ابشر

أولا يجب تسجيل الدخول الى منصة ابشر افراد.

وبعد ذلك كتابة اسم المستخدم أو ادخال رقم الهوية الوطنية للمواطن او رقم الإقامة للمقيم.

ثم استكمال تسجيل الدخول.

وأيضا بعد الدخول الضغط على على خيار الخدمات من تبويب خدماتي.

وبعد ذلك الضغط على المرور.

ثم الضغط على خدمات الاعتراض.

وأيضا يجب النقر على خيار اعتراض ليتم اظهار المخالفات الخاصة برقم الهوية او رقم الإقامة.

وبعد ذلك الاطلاع على تفاصيل المخالفة والضغط على الموافقة على الشروط.

ثم يتم وضع علامة موافق ليتم عرض صورة المخالفة ثم يتم تقديم الاعتراض عند ادخال البيانات المطلوبة.

معرفة حالات الاعتراض على مخالفات السير في ابشر

المخالفات التي يحق فيها الاعتراض وحالات الاعتراض على مخالفات السير في السابق كانت لبعض المخالفات ويتم استثناء مخالفات لكن في الوقت الراهن وبعد تقديم طلب الاعتراض على مخالفات السير يتم السماح بكافة المخالفات في قانون المرور السعودي ويسمح بالنظر في جميع المخالفات المرورية دون استثناء ويمكن للسائقين ومالكي السيارات طرح المخالفات الخاصة بهم وتقديم اعتراض في منصة ابشر ويمكنهم أيضا الاستعلام عن اعتراض المخالفات في ابشر.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية 1443