أول ابتدائي في نظام نور للتسجيل وموعد وشروط إنشاء حساب ولى أمر جديد نظام نور 1444

موعد وشروط تسجيل أول ابتدائي في نظام نور وانشاء حساب ولى أمر جديد نظام نور 1444 في مدارس المملكة حيث يسعى الكثير من أولياء أمور الطلبة الذين بلغوا سن الدخول الى المدارس ان يعرفوا ما هي شروط تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور وأيضا كيفية تسجيل اول ابتدائي وانشاء حساب في نور 1444 ليتمكنوا من متابعة دراسة أبنائهم في نظام نور التعليمية والذى تم اطلاقة من قبل وزارة التعليم السعودية لإنجاز خدمات أولياء الأمور والطلاب والمعلمين في كافة مدارس المملكة دون الحاجة الى زيارة المدارس او الإدارات التعليمية لتيسير الجهد وتوفير الوقت على تلك الفئات وربطهم بنظام نور التعليمي ليبقوا على تواصل طوال مرحلة دراسة الطلاب في المدارس.

موعد بداية تسجيل أول ابتدائي في نظام نور 1444

مع اقتراب موعد نهاية الدراسة واختبارات نهاية العام الدراسي في المملكة يبدأ التفكير من قبل أولياء الأمور في موعد تسجيل أبنائهم الذين بلغوا سن التسجيل في المرحلة الابتدائية حيث من المقرر ان يبدأ التسجيل في اول ابتدائي بداية من اخر شهر فبراير كما هو متبع في كل عام وسيتم الإعلان الرسمي خلال أيام ويجب ان يستعد أولياء الأمور للتسجيل للطلاب في المرحلة الابتدائية.

انشاء حساب ولى امر في نظام نور لتسجيل الطلاب في اول الابتدائي

أولا يجب الدخول الى رابط موقع نظام نور التعليمي.

ثم النقر على خيار تسجيل ولى امر جديد نور 1444.

وبعد ذلك كتابة البيانات المطلوبة والنقر على خيار التالي.

وأيضا يجب ادخال رقم الهوية للطالب السعودي او رقم الإقامة للطالب المقيم.

ثم يتم تحديد صلة القرابة مع الطالب وتحديد جنسيته.

وبعد ذلك كتابة تاريخ ميلاد الطالب السعودي وبالنسبة للمقيم يكتب تاريخ انتهاء الإقامة.

وبعدها يتم الضغط على تدقيق واستكمال البيانات المطلوبة.

ثم تحديد جنسية ولى الامر وكتابة رقم هويته للسعوديين او رقم الإقامة للوافدين.

ويطلب منك ادخال بيانات الاب وتحديد جنسيته وكتابة رقم الجوال والنقر على خيار حفظ.

وأخيرا ستظهر رسالة تفيد بنجاح خطوات تسجيل حساب ولى امر جديد في نظام نور.

شروط تسجيل الطلاب في اول ابتدائي 2022