الرئيس الأوكرانى يجري اتصالا مع نظيره الفرنسى حول التصعيد فى دونباس

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكي، مساء السبت، عبر "تويتر": "أجريت اتصالا هاتفيا عاجلا مع ماكرون. أبلغته بتصاعد الأوضاع فى الجبهة وخسائرنا وعمليات استهداف الساسة الأوكرانيين والصحفيين الدوليين".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "بحثنا الضرورة والسبل المحتملة لخفض فورى للتوتر والتسوية السياسية الدبلوماسية".

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة فى كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة فى البلاد.

ونشبت فى منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتى تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون فى أبريل 2014 إنشاء جمهوريتى دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأى اعتراف دولي.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضى روسيا بهدف تفادى سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التى كثفت عمليات قصف المنطقتين محملة المسؤولين المحليين مسؤولية هذا التوتر المتزايد.