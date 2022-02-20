نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن جواهر فرى فاير FREE FIRE لعام 2022 بكل سهولة في المقال التالي
تبدأ لعبة فرى فاير بشكل مجاني جدا ويبدأ اللاعب في اللعب والاستمرار في عملية اللعب والحصول على جوائز وهدايا والتقدم في المباراة وتخطي المستويات بكل شجاعة ولكن قد تنتهي الجواهر المجانية للعبة وتحتاج إلى المزيد منها لشراء الأسلحة والجلد والحيوانات والجلد وكل الأشياء الموجودة في اللعبة وقد كثرت عملية البحث عن طريقة شراء تلك الجواهر واستكمال اللعبة بشكل رائع ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم طريقة شراء جواهر فرى فاير بالتفصيل فتابعونا.
طريقة شحن جواهر فرى فاير لعام 2022
يستطيع أي لاعب استئناف اللعبة وشراء جواهر فرى فاير أيا كانت جنسيته مصري أو أردني أو عراقي أو سوري أو لبناني أو غيرهم من الدول الأخرى مقابل مبلغ من المال كل لاعب على حسب عملة بلده وبالطريقة التي تقوم بتوفيرها لهم.
خطوات شحن جواهر فرى فاير
- أولا نقوم بالدخول على الموقع الرسمي للعبة فرى فاير، ويجب الاتصال بالشبكة عن طريق تشغيل بيانات الهاتف أو فتح شبكة الواي فاي
- ثم نضغط على شحن جواهر فرى فاير
- ثم نقوم بتحديد عدد الجواهر التي نريد شرائها وذلك من خلال الموقع الرسمي
- نقوم بإدخال كل البيانات المتعلقة بالأيدي الذي يملكه اللاعب في اللعبة
- نقوم بالضغط على شحن الجواهر
- عندما نختار عملية الشحن، سوف تصل رسالة بإتمام ونجاح عملية الشحن ثم تستطيع شراء الملابس داخل اللعبة
وهناك طريقة أخرى من أجل عملية الشحن هي:
يمكن شحن جواهر فري فاير من خلال حسابك الخاص؛ لممارسة اللعبة مجانا عن طريق كتابة الأيدي id الخاص باللاعب ويجب اتباع هذه الخطوات:
- ندخل على الموقع وذلك عن طريق الرابط الخاص به.
- نقوم كتابة اسم البلد في مربع الخاص باسم البلد الموجود في الجانب الأيمن أعلى الموقع.
- بعد ذلك نستطيع تسجيل الدخول وذلك من خلال id الخاص بك أو عن طريق حسابك على الفيسبوك.
- نقوم بكتابة رقم ال id الخاص بكل لاعب.
- ثم نجيب على السؤال؛ وذلك للتأكد من أنك إنسانا ولست روبوت.
- ثم نختار طريقة الدفع من خلال مربع الدفع وحسب طرق الدفع الخاصة ببلدك.
- ثم نقوم بتحديد عدد الجواهر التي نريد شرائها ومن ثم الحصول على الهدايا التي يقدمها الموقع.
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