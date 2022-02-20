أسرار رحلة ليلة الإسراء والمعراج التي عرج أليها النبي إلى السماء

أيام قليلة يحتفل المسلمين بأخر شهر رجب ليلة السابع والعشرون بذكرى رحلة السراء والمعراج، التي قام بعام 621 ميلادياً، حيث حبي الله عز وجل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وفضله عن جميع الأنبياء بمعجزات لا تعد ولا تحصى عندما قام بنشر الإسلام ومن أشهر المعجزات التي اختص بها، رحلة الإسراء والمعراج وأنزلت سورة قرآنية تدل على ذلك سورة الإسراء قال الله تعالى { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، وفي سورة النجم في قوله تعالى { أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى }

أحب الأدعية المستجابة ليلة الإسراء والمعراج التي كان يدعو بها النبي

أتاه جبريل ليلاً من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى بيت المقدس بفلسطين وكان يستقل دابه من منزله من السماء لونها أبيض وهي أصغر من الفرس وأكبر من الحمار، خصيصاً له أسمها البراق، التي عرج بها السماء السبع وعندما عرج النبي إلى السموات السبع شاهد بعض الأنبياء تسكنها ورأي في السماء الأولى سيدنا أدم عليه السلام، والسماء الثانية رأي سيدنا يحيى وسيدنا عيسي عليهم السلام، وفي السماء الثالثة رأي سيدنا يوسف عليه السلام ثم رأي سيدنا إدريس في السماء الرابعة، رأي سيدنا هارون، وفي السماء الخامسة، في السماء السادسة سيدنا موسى، وفي السماء السابعة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، وكان جميعهم يقرؤنه السلام عند صعوده لرب العالمين. كما شاهد ملك النار وخازنها سيدنا مالك عليه السلام، والبيت المعمورة الذي يصلي به يومياً سبعون ألف ملكاً، سدرة المنتهى، نهر الكوثر الذي خصه الله لسيدنا محمد بالجنة يشرب منه وجميع من أمن به من المسلمين.

أحب الأدعية التي تردد ليلة الإسراء والمعراج