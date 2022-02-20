عاجل.. سماع دوى انفجارات قوية وسط دونيتسك شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دخل الصراع الروسى- الأوكرانى، مرحلة جديدة بعد أحداث الساعات الماضية من قصف مدفعى واستهدافات عسكرية بين جيش الأوكرانى والأقاليم الانفصالية شرق البلاد، ما ينذر باشتعال فتيل حرب عالمية ثالثة، وسط حالة الاستقطاب الدولى للأحداث الجارية.

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