نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن كم باقي على موعد نزول راتب الضمان المطور نفاذ (حالة الطلب والفئات غير المستحقة) sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم اليوم الإجابة على السؤال الأهم، كم باقي على موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور sso.hrsd.gov.sa وكذلك موعد صرف راتب الضمان القديم، حيت تحدد موعد صرف وإيداع معاش الضمان القديم في الحسابات المصرفية لمستحقي الضمان الاجتماعي للمنظومة القديمة، أما عن موعد صرف راتب الضمان المطور فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من دراسة الطلبات التي تم تقديمها بتسجيل الدخول على رابط النفاذ الوطني الموحد، وكذلك لمن قام بالتسجيل من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العشرون من شهر نوفمبر 2021.

كم باقي على موعد نزول راتب الضمان المطور نفاذ – تاريخ صرف الضمان القديم

وسنجاوب أيضا من خلال هذا التقرير على التساؤلات التي تدول حول طريقة الاستعلام عن حالة الطلب، وكذلك طريقة التسجيل في الضمان المطور عبر بوابة النفاذ الوطني sso.hrsd.gov.sa، وكيفية تقديم تذكرة اعتراض على عدم الأهلية أو تعديل بيانات الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد موعد نزول راتب معاش الضمان الاجتماعي القديم، وذلك صبيحة يوم الخميس أخر أيام شهر رجب 1443، وهو الموافق 3 مارس 2022، وبخصوص راتب من قام بالتسجيل الجديد على استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور، فمن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن صدور دفعة جديدة لمن تم الانتهاء من دراسة طلباتهم، وستكون الرسائل النصية هي من وسائل إعلامهم بقبول تأهليهم لاستحقاق راتب الضمان المطور.

التسجيل الجديد في الضمان المطور عبر النفاذ الوطني sso.hrsd.gov.sa

تسجيل دخول الضمان المطور نت خلال “منصة النفاذ الوطني الموحدة sso.hrsd.gov.sa“. ويمكن الدخول مباشرة على “رابط منصة الدعم للضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa“،. اتباع الخطوات المطلوبة. للاستفسار والاستعلام على رقم 1119.

طريقة التقديم في الضمان المطور برقم الهوية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تسجيل الدخول على رابط منصة الدعم للضمان المطور الجديد .

. الضغط على عبارة تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية “السجل المدني” في المكان المُخصص.

إدخال البيانات الشخصي والتي تشمل “تاريخ ميلاد عائل الأسرة – رقم الهاتف الجوال للتواصل”.

اختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور بإعادة إدخالها مرة أخرى في خانة تأكيد كلمة المرور

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على تسجيل.

ستصلك رسالة بها كود التفعيل على هاتفك.

قم بتوثيق هاتفك بإدخال كود التفعيل في المكان المُخصص.

بالانتهاء من الخطوات السابقة فقد اصبح لك حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً برقم الهوية الوطنية “السجل المدني” وكلمة المرور.

سيتم فحت صفحة حسابك وبها جميع المعلومات والبيانات الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

استكمل البيانات المطلوبة ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

الاستعلام عن حالة الطلب في الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

أتاحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب الذي قمت بتسجيله للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ويتم الاستعلام عن حالة الطلب بسهولة ويُسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حسابك على برنامج الضمان الاجتماعي المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

يتم تسجيل الدخول لحسابك بطريقتين: من خلال بوابة النفاذ الوطني، أوعلى رابط منصة الحماية الاجتماعية.

بعد الدخول على حسابك قم بالضغط على أيقونة الطلبات.

سيظهر لك رقم الطلب وتاريخ التسجيل وعلامة العين.

اضغط على رمز العين لتظهر لك تفاصيل لطلب وحالته والتابعين لك.

كما سيطهر أيضا حالة طلبك وإذا ما كان جاري التحقق أو مؤهل أو غير مؤهل.

لمزيد من التفاصيل تابع الفيديو السابق.

كيفية تقديم تذكرة تعديل بيانات أو اعتراض على الضمان المطور

زيارة حسابك في الضمان المطور .

. اختار أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

اضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

قم باختيار “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

قم الضغط على أيقونة رفع الطلب.

كتابة المشكلة التي تواجهك.

النقر على إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

الحالات سيتم استبعادها من الضمان المطور بعد 6 أشهر

يجب التنوية إلى أن دخل الأسرة بجميع أفرادها هو المعيار الأساس للتأهل لاستحقاق دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك وفق ما صرح به “سلطان الجريس”، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث حدد من خلال مداخلة هاتفية على أحد البرامج الفضائية شروط الاستحقاق لدعم برنامج نظام الضمان المطور الجديد والفئات التي ستقوم الوزارة باستبعادها من الأهلية لاستحقاق راتب الضمان المطور، وأوجز الجريس تلك الفئات في التالي”

في حال كان دخل الأسرة بجميع أفردها المقيمين في مسكن واحد أكبر من الحد المانع للاستفادة من دعم الضمان المطور.

الإقامة بأحد دور الإيواء أو العلاج التي تكفلها الحكومة السعودية.

الفئات التي تتخلف عن القيام بتحديث بياناتها، مما يستوجب نوقف صرف الراتب لحين القيام بتحديث البيانات.

الفئات التي تتقاعس عن التسجيل على الضمان المطور من مستحقي النظام القديم.

الرقم المجاني الموحد للضمان الاجتماعي وطرق التواصل

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم هاتف مجاني موحد للاستفسار والاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد، هذا بالإضافة للعديد من طرق التواصل المباشر، وتشمل طرق التواصل ما يلي:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777 الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

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