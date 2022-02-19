نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور ونتائج أهلية الدفعة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الموارد البشرية اليوم عن إيداع معاشات المستحقين من الضمان الاجتماعي المطور في حساباتهم البنكية، علي أن يتم صرف الرواتب في موعدها المحدد من قبل في 20 من فبراير 2022 وذلك بحسب أعلان وزير الموارد عن ذلك من قبل، ويستطيع جميع المستنفعين من راتب المعاش التقاعدي من الولوج إلي رابط وزارة الموارد البشرية والاستعلام عن أهلية استحقاق الراتب وموعد الصرف وقيمة المبلغ المالي، واليكم كافة التفاصيل المتعلقة برواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443.

رابط الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور

العديد من مستحقي معاش الضمان التقاعدي يرغبون في الاستعلام عن قيمة المبلغ الذي تم إيداعه في الحساب البنكي الخاص بهم، بالإضافة إلي الاستعلام عن استحقاق أهلية الدفعة الثانية من الضمان المطور، وتقديم الاعتراض علي الراتب الشهري، فمن الجدير بالذكر أن الضمان الجديد تم أطلاقة ليحقق رؤية المملكة 2030 في شمول العديد من الفئات المختلفة من المجتمع السعودي، ويتم الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع التالي:

رابط الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa

الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور

منذ الإعلان عن موعد نتائج أهلية الدفعة الأولي من الضمان المطور؛ فقد بدأت إدارة الموارد البشرية بإرسال رسائل نصية على الهواتف الخلوية توضح نتائج استحقاق المتقدمين لبرنامج دعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتضم الرسالة كلمة مؤهل

وغير مؤهل.

كذلك باءت بالفشل.

تم التحقق من الحساب المصرفي بنجاح.

تعذر التحقق من الحساب المصرفي بسبب رقم خاطئ أو ليس اسم المستفيد.

ثم وضحت في حالة أن يتلقى الشخص رسالة نصية من الإدارة المختصة تفيد بالقبول أو الرفض للإعلان عن أحد أسباب عدم الأهلية فيجب عليه من تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والرعاية الاجتماعية لعرض الطلب المقدم والتحقق من حالة الطلب.

الاستعلام عن استحقاق الضمان الدفعة الثانية

قالت الوزارة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي إنه يمكن الاستعلام عن استحقاق أهلية الدفعة الثانية من خلال الخطوات التالية: