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عمر شويل - جدة التقديم بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، فقد تم اعتماد الموعد الخاص من جانب الأمانة العامة للتقديم في جائزة الملك سلمان العالمية التي تخص أبحاث الإعاقة بمركز الملك سلمان والتي تخص أبحاث الإعاقة، والذي سيكون في يوم 30 أبريل خلال العام الجاري، حيث سيكون هذا الموعد هو آخر موعد من أجل استقبال كافة المشاركات العلمية للأفراد الباحثين بالإضافة الي الأفراد المختصين والمهتمين من أجل تقديم المشاركات العلمية البحثية الخاصة بهم، وتحظي جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة باهتمام بالغ من جانب العديد من المسئولين ومن المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل التقديم والمشاركة في بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

تعد هذه الجائزة هي النسخة الثالثة التي تقودها القيادة الحكومية داخل الإطار الذي يخص العمل علي قضايا الإعاقة ومن الأفراد والأشخاص من ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، حيث تحمل الجائزة الاسم الخاص بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يعمل علي احتضان مركز أبحاث الإعاقة وهو شرف عظيم أن تحمل الجائزة اسمه.

ويعتبر هذا المركز هو أول مركز أبحاث على جميع مستويات الدول بالشرق الأوسط، والذي يهتم بقصايا البحث العلمي في تخصص الإعاقة وذلك على نطاق المنطقة، وقد وصلت هذه الجائزة الي أن تصبح الأكبر بشكل عالمي بذلك المجال.

وقد وضح المركز بأن الجائزة يتنافس عليها عدد كبير من كبار العلماء في المجالات المرتبطة بالإعاقة وذلك من جميع دول العالم، ويعمل هذا البرنامج علي المساهمة بشكل فعال في دعم العمل العلمي بشكل عالمي من أجل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع دول العالم.

التقديم في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

أمانة الجائزة قد دعت الأفراد الراغبين في المشاركة أو التقديم من خلال الدخول علي موقع المركز التالي: مركز الملك سلمان، ويتم ذلك من خلال فروع الجائزة التي تم تحديدها عبر الفروع التالية: