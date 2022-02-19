عاجل.. ألمانيا: الأزمة فى أوكرانيا تدفعنا للبحث عن مصادر آخرى للغاز

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، اليوم السبت، إن الأزمة فى أوكرانيا تدفعنا للبحث عن مصادر أخرى للغاز المسال.



جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، اليوم السبت، إن الأزمة فى أوكرانيا تدفعنا للبحث عن مصادر أخرى للغاز المسال. وحسبما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها مساء اليوم، أضاف وزير مالية ألمانيا "نخشى أن تقوم روسيا بقطع الغاز عن أوروبا إذا وقعت حرب".

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