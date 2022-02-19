عاجل- نائبة بايدن تهدد روسيا بعقوبات اقتصادية

جدة - نرمين السيد - وقالت فى كلمتها بمؤتمر الأمن فى ميونيخ بألمانيا: "اسمحوا لى أن أكون واضحة، يمكننى أن أقول على وجه اليقين المطلق أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، فإن أمريكا جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، ستفرض تكاليف اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة".

كما أكدت هاريس خلال لقائها بالرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، فى المؤتمر، أن أمريكا ملتزمة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "فى مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية، تقف أمريكا إلى جانب أوكرانيا. كما أخبرت الرئيس زيلينسكى فى ميونيخ، نحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".