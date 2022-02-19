زاخاروفا: محاولات الغرب لتجاهل قضايا دونباس تغاض عن جرائم كييف

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الممثلين الغربيين سيصبحون مشاركين في "الجرائم ضد الإنسانية" من قبل كييف، إذا واصلوا تجاهل الوضع المأساوي لسكان دونباس.

وتساءلت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "هل لاحظتم كيف نسي المجتمع الغربي كله بشكل مفاجئ حقوق الإنسان؟ كيف نسوا الكلمات السحرية التي سمحت لهم بانتهاك قوانين الدول ذات السيادة والقانون الدولي، وهي "السكان المدنيون" و"البنية التحتية الداعمة للحياة" و"كبار السن والأطفال" و"النساء والفتيات" و"ضمان وصول المنظمات الإنسانية والصحفيين" وغيرها".

وكتبت أن "الديمقراطيات المتحضرة" الغربية ترى أن كل ذلك ليس موجودا في دونباس، لذلك فلا يجب حماية حقوق سكان المنطقة.

وأضافت: "كل ذلك موجود هناك ويتطلب مساعدة ودعما حقيقيا لا وهميا. والذين سيواصلون تجاهل الوضع المأساوي للناس في دونباس، سيصبحون مشاركين في الجرائم التي يرتكبها نظام كييف ضد الإنسانية".