الرئيس الأوكرانى: نطالب بوجود جدول زمنى بشأن انضمامنا للناتو

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأوكرانى، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: نطالب بإطلاق مفاوضات الانضمام إلى الناتو، ومعدات دفاعية لصد أى عدوان فنحن فى المنطقة "الرمادية" بالنسبة لأوروبا. وتابع : "لسنا بحالة هلع ولا نتأثر بالاستفزازات على حدودنا"، مؤكدًا أنه يجب على دول الناتو أن تفكر وتحدد من التالى بعد أوكرانيا.

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