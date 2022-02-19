رئيس أوكرانيا للغرب: توقفوا عن "مهادنة روسيا"

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى الغربية بالتخلي عن سياسة "مهادنة موسكو"، فيما تتصاعد المخاوف من احتمال غزو روسيا لبلاده.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت: "تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. لا نملك أسلحة لكن لدينا الحق في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام".
كما عرض الرئيس الأوكراني لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتن، بهدف منع أي غزو روسي لبلاده.
وقال: "لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي. لهذا السبب أقترح أن نلتقي".
ومن جهة أخرى، تمسك زيلينسكي برغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وطالب الرئيس الأوكراني بإطار زمني "واضح" لانضمام بلاده إلى الحلف، رغم الرفض الروسي الصارم.
وتابع: "ما الذي يمكننا القيام به؟ يمكننا دعم أوكرانيا وقدراتها الدفاعية بقوة عبر تقديم جداول زمنية واضحة وعملية لانضوائها في الحلف".
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