"معاهدة الأمن الجماعي" تبحث إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، إن المنظمة، التي تهيمن عليها روسيا، قد ترسل قوات لحفظ السلام إلى مناطق في شرق أوكرانيا يسيطر عليها المتمردون المدعومون من موسكو "إذا لزم الأمر".

والوضع في منطقتين، أعلنتا نفسيهما جمهوريتين مؤيدتين لروسيا في إقليم دونباس الأوكراني، على حافة الانفجار، بعد أن أعلن زعماء المتمردين التعبئة الكاملة لقواتهم، وطلبوا من المدنيين المغادرة إلى روسيا، بعد قصف تبادلت أوكرانيا والمتمردون الانفصاليون الاتهامات بشأنه.

وفي مقابلة أُجريت قبل بدء الإجلاء، قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومقرها موسكو، إن بإمكانها أن ترسل قوات لحفظ السلام إلى دونباس، "إذا كان هناك إجماع دولي على مثل هذا الانتشار".

وأضاف ستانيسلاف زاس لوكالة رويترز: "من الناحية الافتراضية، يمكنك تخيل ذلك (مثل هذا الانتشار) إذا كانت هناك نوايا حسنة من أوكرانيا، فهي أراض تابعة لها قبل أي شيء، ويوجد تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإذا كانت هناك حاجة لذلك، وكان هذا القرار مدعوما من قبل جميع حكوماتنا".

ونشرت المنظمة الشهر الماضي، ولأول مرة في تاريخها الممتد منذ 20 عاما، قوات في دولة سوفيتية سابقة، للمساعدة في قمع محاولة انقلاب في كازاخستان.

واعتبر زاس أن "المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في أوكرانيا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لدى المنظمة "قوة قوامها 17 ألف جندي في حالة تأهب دائم، وقوة حفظ سلام متخصصة قوامها نحو 4 آلاف جندي".