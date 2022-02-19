حالات ساند التي تم إيقافها من قبل التأمينات الاجتماعية وقيمة الدعم وأرقام التواصل. يعتبر دعم ساند واحداً من أكبر وأهم برامج الدعم والمساعدات التي يتم تقديمها من قبل الحكومة السعودية للمواطنين. حيث توفر الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية عدد كبير جداً من المؤسسات. وكذلك المبادرات التي تعمل بدورها على تقديم المساعدة والدعم للمواطن السعودي. كما يعتبر دعم ساند هو أحد هذه المبادرات التي كان أهم أهدافه هو مساعدة المواطن التعطل عن العمل على توفير مختلف احتياجاته الشخصية. كما يتم تقديم دعم ساند لمن تم فصله عن العمل بدون سبب أو خطأ منه حتى يتمكن من الحصول على عمل أخر. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض كم مبلغ الدعم وأرقام التواصل معه. وكذلك الحالات التي تم إيقافها من قبل التأمينات الاجتماعية. كما يمكنك التعرف أيضاً على كيفية التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل وكم مبلغ التعويض وحالات وقفه.

حالات ساند التي تم إيقافها من قبل التأمينات الاجتماعية

حيث قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقديم دعم ساند للمتعطل عن العمل كمساعدة له. حيث يساعد دعم ساند المفصول من العمل في البحث عن وظيفة أخرى والحصول على دعم مادي وكذلك تقديم حالات تدريبية لهم. كما قامت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بتحديد الحالات التي تم وصقف صرف دعم ساند لهم. ويمكننا عرض هذه الحالات كما تم ذكرها كما يلي:

يتم صرف الدعم في حالة وفاة المستفيد

كما يتم إيقافه في حالة وجود دخل أخر للمستفيد من عمل خاص به.

وكذلك إذا لم يكمل المستفيد التدريبات

في حالة عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل

وكذلك في حالة عجز المستفيد عن العمل

بلوغ المستفيد سن الستين وحصوله على معاش

وكذلك عند خروجه خارج المملكة لمدة شهرين متتاليين

وفي حالة عدم التزامه بمختلف الإرشادات الموضوعة.

كم مبلغ دعم ساند

فلقد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيمة مبلغ دعم ساند الذي يتم حصول المستفيد عليه. ففي الثلاث أشهر الأولى يحصل المستفيد على 60٪ من الراتب الذي يحصل عليه. وكذلك في التسع شهور الأخيرة يتم الحصول على نسبة 50٪ من الراتب. وذلك بحد أدنى 2000 ريال سعودي وكذلك بحد أقصى 9000 ريال سعودي.

أرقام التواصل مع برنامج ساند