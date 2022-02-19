نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل المنتظرة وموعد نزولها وتحديث eFootball PES 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة إي فوتبول بيس 2022 ، تتصدر محركات بحث جوجل على مستوى العالم وليست على مستوى الوطن العربي فقط عن كيفية الحصول على اللعبة المنتظرة الذي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة لكرة القدم. لعبة eFootball PES 2022. والتي تم البحث عن هذا الإصدار بالتحديد منذ أكثر من أربعة أشهر. حيث تشتهر هذه اللعبة منذ بدايتها في عام 2006 تقريبا علي أجهزة بلاي ستيشن 2. وفي ذلك الوقت كانت اللعبة فائقة الجودة. وإلى يومنا هذا بعض المستخدمين يلعبون إصدار عام 2006 علي الكمبيوتر. ويتم تحديث اللعبة سنويا في أكتوبر. حيث يتم نزولها علي الكمبيوتر والبلاي ستيشن بإصدارات جديدة وانتقالات اللاعبين لفرقها الجديد في المواسم الجديدة. كما تتمتع أيضا eFootball PES. بإمكانها أن تعمل علي جوالات أندرويد. وذلك بعد نجاح اللعبة على أجهزة البلاي ستشين علي مر التاريخ وذلك بعد اجتياح عالم الهواتف للعالم كله. واللعب على الجوال أكثر أهمية من باقي الأجهزة. واليوم عزيزي القارئ سوف نعرض لكم الموعد للإصدار المنتظر من لعبة إي فوتبول بيس 2022 علي الموبايل. كما سنعرض لكم كيفية تثبيت التحديث الجديد والحصول على هدايا شركة كونامي لإصدار eFootball PES 2021. كل ذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

موعد نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل

قامت بعض المنصات الإلكترونية بالحديث عن الإصدار المنتظر الذي تم الترويج له من قبل شركة كونامي. حيث قامت المنصات الإلكترونية بالتحدث عن لعبة eFootball PES 2022. وعن موعد نزولها رسميا ولكن هناك الأخبار الخاطئة. أنها بالفعل تم إطلاقها رسميا من خلال المنصات الإلكترونية الغير أمنة والتي تقوم ببرمجة اللعبة وتقوم بنقل اللاعبين لأنديتهم الجديدة وتغيير شعار اللعبة لإصدار 2022. ولكن في الحقيقة أن إي فوتبول بيس 2022 ستكون متاحة رسميا في مارس القادم عام 2022. وذلك سيتم رسميا من شركة كونامي عن هذا الحدث الكبير. حيث من المفترض أن تكون إي فوتبول 2022 أو المسمي القديم PES 2022. أن تكون قد أصدرت في شهر أكتوبر 2021. ثم تم التأجيل إلي هذا الشهر الجارى. ولكن تم التأجيل مرة اخرى حيث سيكون الموعد النهائي لنزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 في مارس القادم. ولكن ازدادت الأقاويل عن تحديث سوف يحدث غدا السادس عشر من ديسمبر 2021. حيث أن هذا التحديث سوف يحدث بالفعل ولكن هو تحديث للإصدار الحالية eFootball PES 2021 والذي سيتم فيه بعض التحديثات وهدايا كبيرة للمستخدمين بلاعبين كبار ذات قوة هائلة في التسديد علي المرمى وسرعة اللاعب. مما يعني أن إصدار غد سيكون خاص بــ eFootball PES 2021 وليس نزول 2022.

خطوات تثبيت التحديث الجديد من eFootball PES 2021

كما ذكرنا مسبقا أن هناك تحديث منتظر يوم 16 من ديسمبر 2021 لإصدار لعبة إي فوتبول بيس 2021. حيث هناك الكثير من الهدايا لجميع مستخدمي اللعبة فهي هدايا من عملة GP المخصصة لشراء اللاعبين. كما أن هناك هدايا وهي الحصول علي لاعبين جدد. ولتثبيت إي فوتبول 2021 يجب إتباع التالي للجوالات فقط.

أولا يجب الاتصال بالأنترنت من نقطة واى فاى وليس من شبكة الجوال.

ثم يجب الدخول علي جوجل بلاي. والبحث باسم لعبة إي فوتبول بيس 2022 أو PES 2022 .

أو . بعد ذلك النقر علي eFootball PES 2021 ثم الضغط علي تثبيت. حيث أن اللعبة مجانية ويتم لعبها بالمجان.

ثم الضغط علي تثبيت. حيث أن اللعبة مجانية ويتم لعبها بالمجان. والآن قم بإضافة بريدك الإلكتروني لتلقى إشعارات اللعبة بعروض كثيرة للعب.

شروط ومتطلبات تشغيل لعبة eFootball PES 2022 الجديدة المنتظرة ومتطلبات إصدار 2021

شروط ومتطلبات إي فوتبول 2022 لا تختلف عن متطلبات eFootball PES 2021. بالرغم من أن جودة اللعبة كبيرة وفائقة حتي في الفيديو الترويجي تظهر إمكانيات اللعبة الفائقة. حيث يتم تشغيل اللعبة علي إمكانيات متوسطة للموبايل وهذه الشروط التالية هي شروط متوسطة ويمكن تشغيل اللعبة بجودة رائعة بدون تقطيع.

أهم شروط اللعبة هي سرعة الأنترنت حيث اللعبة تعمل بشكل كامل علي الأنترنت.

ويجب وجود مساحة في الموبايل لا تقل عن 4.5 جيجا بايت مقسمة. 2.5 جيجا بايت حجم اللعبة وهناك تحديثات بعد نزولها بحجم 2 جيجا بايت.

كما تعمل لعبة إي فوتبول بيس 2021 علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت ويمكن أقل ولكن 4 جيجا فأكثر تعمل اللعبة بسلاسة بدون تقطيع.

علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت ويمكن أقل ولكن 4 جيجا فأكثر تعمل اللعبة بسلاسة بدون تقطيع. تعمل أيضا eFootball PES 2021 على معالج متوسط من نوع سناب دراجون 720G فأكثر.

على معالج متوسط من نوع سناب دراجون 720G فأكثر. كما تعمل اللعبة على أندرويد 8 ويفضل 9 وأكثر حتي اندرويد 12 الجديد.

طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 لهواتف هواوي وهونر وNOVA

ينتظرون أيضا عشاق الساحرة المستديرة الإصدار الحديث من eFootball PES للعام الجديد 2022. والذي أيضا سيتم نزوله رسميا علي آب جاليري في مارس 2022 لجوالات هواوي ونوفا وهونر. أما الإصدار الحالي هو eFootball PES 2021 ويمكن تنزيله من آب جاليري بالبحث داخل التطبيق وتثبيت اللعبة مجانا والاستمتاع بها.

كيفية تحميل لعبة eFootball PES 2022 للايفون

حاملي أيفون أيضا يحتاجون للعبة لأنها بالطبع لها شعبية كبيرة لكل إصدار على حدة. وتتخطى 100 مليون عملية تحميل على هواتف ايفون أيضا. وفور نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل على الهاتف سيتم نزولها أيضا على ايفون. ويمكن تنزيل اللعبة من خلال البحث عنها في متجر آبل بكلمة إي فوتبول 2022. وسوف تظهر الآن إصدار 2021 وغي حالة نزول اللعبة رسميا ستكون متاح بجانبها زر تحديث أو تثبيت.

عزيزي القارئ لقد انهينا حالة الجدل الواسعة حول موعد نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022. كما أستعرضنا مميزات تحديث ديسمبر للعبة eFootball PES 2021. كما أستعرضنا شروط تشغيل إصدار PES 2022 و إصدار 2021. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. كما نتمنى دوام الصحة والعافية.