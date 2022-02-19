جدة - نرمين السيد - وبدأت شركات طيران أوروبية تعليق رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا، خيث علقت الخطوط الجوية النمساوية رحلاتها إلى أوكرانيا بسبب التصعيد هناك. كما علقت شركة "لوفتهانزا" الألمانية، جميع رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا اعتبارا من يوم 21 فبراير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.