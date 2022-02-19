نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم الشهادات المهنية الاحترافية 1443 طريقة التسجيل عبر بوابة طاقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم الشهادات المهنية الاحترافية 1443 ، بالطبع الحصول على شهادة احتراف أي مهنة من الأمور المهمة التي ستساعد العامل في إيجاد الوظيفة المناسبة له، بل وستدعم قبوله سريعًا في المهنة التي يأمل في الالتحاق بها بكل سهولة، لذا بات السؤال عن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية 1443 من أكثر الأسئلة التي يبحث الجميع لمعرفتها، والتي سنحرص اليوم على تقديم كل التفاصيل الخاص به، وما هي شروط التسجيل، وما هي الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الحصول على دعم الشهادات المهنية، لذا تابعوا معنا السطور القليلة القادمة.

دعم الشهادات المهنية الاحترافية 1443

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، عن إتاحة الفرصة للطلاب للحصول على شهادة مهنية احترافية، بعد خضوعهم لعدة اختبارات نحو مهنة ما لتقييم مدى إتقانه لها، وبالطبع بما يحتاج سوق العمل لتلك المهنة.

وعلى هذا الأساس سيحصل الطالب على شهادة مهنية احترافية، تؤكد على ممارسته لتلك المهنة، ومدى إتقانه لها، خاصًة للوظائف التي تتطلب خبرة، والتي تعتبر إلزامية أيضًا ويجب توضيحها بعد إضافة كل البيانات الثبوتية للمتقدم.

شروط التسجيل للحصول على دعم الشهادات المهنية

يجب توافر بعض الشروط في المتقدمين من أجل الحصول على دعم الشهادات المهنية، ووفقًا لما صرح به صندوق تنمية الموارد البشرية، تلك الشروط جاءت كالآتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

في حال إن كان المتقدم عامل أو يبحث عن عمل يجب أن يكون مسجلًا إما بالقطاع العام او الخاص.

وجوب حصول المتقدم على شهادة مدرجة بقوائم الشهادات التي تم اعتمادها بالسابق في صندوق تنمية الموارد البشرية.

يجب أن تكون شهادة المتقدم موضح بها تاريخ اعتمادها هو تاريخ اعتماد البرنامج الداعم للشهادة المهنية.

يجب التأكد عدم قيام صاحب العمل بدفع قيمة الشهادات للمتقدم.

يجب سريان الشهادة المهنية لمقدم الطلب وغير منتهية، بحيث ألا يتجاوز تاريخ اعتماد الشهادة عن 6 أشهر.

لا يتحمل الصندوق رسوم العضوية، حتى وإن كانت إلزامية او غير إلزامية.

عدم إرفاق أي فواتير خاصة بالرسوم المطلوب سدادها للعضوية، لأي شهادة معتمدة.

خطوات الحصول على دعم الشهادات المهنية الاحترافية 1443

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية إمكانية التقديم في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، والذي يبدأ من زيارة بوابة طاقات ومن ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-