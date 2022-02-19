نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تتزايد إلى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على نتيجة القبول الموازي التي بامكانكم بمنتهي السهولة استخراجها بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل خطوات نستعرضها وكشفها أمام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

يتزايد الى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل من أجل الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك بالتزامن مع اعلانها بشكل مؤخرا بعدما أن اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي قد تم الانتهاء من أعمال رفعها بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج التي تم الإعلان عن تحديد معدلات القبول الموازي فيها على مستوى كافة التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات سواء على مستوى كليات الطب التي جاءت أمام الطلاب سواء طب عام او طب اسنان او طب بشري او كلية الصيدلة او العلوم، حيث قد تقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على الحصول على مقاعد القبول الموازي ليصل عدد المتقدمين الى 30 الف طالب وطالبة، ليتم الاشارة على ان أعداد المقبولين بالقبول الموازي قد وصل الى 22 الف طالب وطالبة، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج بأبسط شكل ممكن.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكان الطلاب والطالبات من إجراء استعلام إلكتروني عن نتيجة القبول الموازي من المنزل وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي.

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج مباشرة فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني.

النقر على خانة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا على الفور بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها.

مصاريف الجامعات العراقية

كلية الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.