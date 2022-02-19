حادث خطير.. أستراليا تتهم الصين بتوجيه شعاع ليزر إلى إحدى طائراتها

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات الدفاع الأسترالية، اليوم السبت، أنها رصدت شعاع ليزر موجه إلى إحدى طائراتها، طراز "بى 8- إيه بوسيدون" من سفينة تابعة لجيش التحرير الشعبى الصينى، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الأسترالية.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم السبت، فقد أدانت أستراليا بقوة هذا العمل الذى وقع أمس الأول الخميس، واصفة إياه بأنه "حادث أمان خطير". وبحسب البيان، كانت السفينة الصينية تبحر شرقا، عبر بحر "آرافورا"، وقت وقوع الحادث مع سفينة أخرى، تابعة لجيش التحرير الشعبى الصينى.

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