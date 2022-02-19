نائبة الرئيس الأمريكى تهدد بنشر قوات الناتو قرب روسيا

جدة - نرمين السيد - هددت نائبة الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس، اليوم السبت، بتعزيز قوات شمال حلف الأطلسى "الناتو" فى أوروبا الشرقية، إذا أقدمت روسيا على عزو أوكرانيا، إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية "قاسية وفورية" ضد موسكو.





وفى كلمة ألقتها هاريس أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، قالت نائبة الرئيس الأمريكى: "لن نتوقف عند الإجراءات الاقتصادية بل سنعزز قوة حلفائنا فى الناتو فى الجانب الشرقى"، فى حال حصل غزو.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.