عاجل- «يونيس» تتلاعب بالطائرات فى الجو وعلى مهبط مطار هيثرو فى لندن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأثارت العاصفة الأطلسية الشرسة رياحا قياسية فى بريطانيا، وصلت سرعتها إلى 122 ميلا فى الساعة (196 كم / ساعة)، وتسببت فى اضطراب واسع النطاق وخسائر مادية كبيرة، حسبما جاء فى الفيديو الذى نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية. وأفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية بأن قائدى الطائرات قاموا بعمل محاولتين إلى ثلاث، أو تغيير وجهتهم إلى مطار فرانكفورت فى ألمانيا، إذ يعد مطار هيثرو من أكثر المطارات ازدحاما فى أوروبا، فضلا عن أنه ثالث أكثر المطارات ازدحاما على مستوى العالم.

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