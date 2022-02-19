مقتل 10 وإصابة 15 فى تفجير انتحارى بوسط الصومال

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا فجّر نفسه ظهر اليوم فى مطعم بمدينة (بلدوين)، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 15 آخرين، مشيرة إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

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