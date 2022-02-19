الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين أحدهم بالمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر فى قلقيلية، أن "قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين على حاجز عسكرى.. فيما اعتقلت ثالثا خلال تواجده بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة للصلاة وذلك لعدم حصوله فيما يبدو على تصريح". وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة السموع بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

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