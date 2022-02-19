ليفربول و"إنجازات الليلة".. صلاح يقترب من "قائمة الأساطير"

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نورويتش سيتي، مساء السبت، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة قد تضع نجم الكرة المصري محمد صلاح في قائمة "أساطير ليفربول".

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز تغريدة على تويتر، قال فيها إن التمريرة الحاسمة المقبلة لمحمد صلاح، ستجعله سجل أو صنع 10 أهداف على الأقل في موسم واحد، 3 مرات في البريميرليغ، بعد أن حقق هذا الإنجاز في موسمي 2017-2018، و2019-2020.

وبدوره، نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، تغريدة على تويتر، يتغنى فيها بإنجازات "الملك المصري"، موضحا أنه خاض 232 مباراة مع النادي، سجل خلالها 149 هدفا، و52 تمريرة حاسمة.

كما قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن صلاح على بعد هدف واحد ليصبح اللاعب العاشر الذي يسجل 150 هدفا مع ليفربول في جميع المسابقات.

يذكر أن اللاعب المصري يتصدر الآن جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 هدفا، متفوقا بـ4 أهداف على زميله البرتغالي ديوغو جوتا.