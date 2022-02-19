خصومات هائلة تصل إلى 60٪ على جميع السلع بداخل أسواق العثيم بالسعودية

خصومات هائلة يخصصها أسواق عبدالله العثيم بالسعودية تصل إلى 60 ٪ على العديد من المنتجات المتواجده بداخل الهايبر ماركت، وتتوافر بجميع الفروع في نفس الوقت ليسهل على المستهلك الحصول على العرض ومستلزماته من خلال التوجه لقرب فرع، إليكم العرض لهذا الأسبوع بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية:

متاح بالعرض ارز الوليمة مزة بسمتي وزن الكيس (10كيلو)،سعره بعد العرض 69.95 ريال سعودي، كما متاح أيضاً ارز العائله بسمتي ابيض هندي حبه طويله الكيس (5 كجم) سعره بعد الخصم 36.95 ريال سعودي، تلك الارز البسمتي يدخل في العديد من الأكلات مثل الكبسة والبرياني.

اشتري 1 واحصل على 2 هديه من فول حدائق كاليفورنيا مقشور (450جم) 1+2 سعر 3 حبات 10.95 ريال سعودي.

بادر بالحصول على عرض التوفير 4 بسعر 1 من فاصوليا ليبيز مطبوخة بالصلصة 220جم، سعرها الان 9.95 ريال سعودي، حيث كان قبل العرض 17 ريال سعودي.

تخفيض على حمص حدائق فيكتوريا بالطحينة 8×135 جم، سعر الربطة 14.95 ريال سعودي.

كما متوفر بالعرض الأسبوعي ايضاً تونة الخير خفيف متماسكة 185 جم، 2+1 مجاناً سعرها بالعرض 13.50 ريال سعودي، هذا سعر ال3 حبات.

تخفيض في قسم الحلوى على شوكولاتة سنكرز /تويكس/مارس العبوة (247 جم) اختر منتج واحد بسعر 12.95 ريال سعودي، كما متاح أيضاً شوكولاتة إم انداإمز العبوة (180 جم) بسعر 9.50 ريال سعودي.

متوفر بالعرض أيضاً زيت العربي اشتري 1+1 مجاناً (2×1.5 لتر) +500مل هدية مجانية ايضاً، كل ذالك بسعر 35.95 ريال سعودي.

متواجد أيضاً بالعرض في قسم السلع الغذائية العديد من المنتجات والتي من بينها ما يلي:-

كاتشب طماطم هاينز 1.25 جم.

دبس رمان بيدر 400 جم.

ورق عنب حدائف فيكتوريا محشي 850جم.

زيت اولايت كانوا 2×1.5 لتر (1+1).

زيت زيتون زيتوني زجاج 500مل.

عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ: