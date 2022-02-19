مجددًا.. شولتس يرفض توريد أسلحة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جدد المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم السبت، التأكيد على رفض حكومته توريد أسلحة لأوكرانيا، وذلك فى ظل التوترات المتصاعدة على الحدود الروسية الأوكرانية ومخاوف اندلاع حرب بين روسيا والناتو.





وأشار شولتس، اليوم السبت، أمام مؤتمر ميونخ الدولى للأمن إلى مسألة ضوابط تصدير الأسلحة، التى تراعيها الحكومة الألمانية، موضحًا أن الأمر لا يدور حول عدم قدرة أوكرانيا على الحصول على أسلحة.

وأشار المستشار الألمانى، فى الوقت ذاته، إلى أن ألمانيا هى أكبر مانح للمساعدات المالية لأوكرانيا، وستواصل القيام بذلك.

وكانت أوكرانيا طالبت ألمانيا بتوريد أسلحة إليها خشية تعرضها لهجوم من روسيا، إلا أن برلين رفضت تلك الطلبات تمامًا.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.