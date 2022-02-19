بإشراف بوتين المباشر.. روسيا تبدأ تدريبات الردع الاستراتيجى بالنووى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، بدء التدريبات، قائلا فى الرد على سؤال فى هذا الشأن: "نعم، بدأت".

وكان الجيش الروسى أعلن، أمس الجمعة، أنه سيجرى مناورات نووية اليوم، بحضور وإشراف الرئيس فلاديمير بوتين، حيث أعلن الرئيس الروسى إطلاق مناورات "الردع الاستراتيجى" للصواريخ الباليستية.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.