عاجل- الناتو يحذر: روسيا ستجد نفسها أمام المزيد من قواتنا

جدة - نرمين السيد - جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، التأكيد على الالتزام الثابت لأعضاء الحلف بحماية بعضهم البعض، محذرًا روسيا من أنها "ستجد نفسها أمام المزيد من قوات الناتو فى سعيها لخفض وجود الناتو" على حدودها.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال ستولتنبرج خلال كلمة ألقاها فى مؤتمر ميونيخ للأمن: "تحاول موسكو دحر التاريخ، وإعادة إنشاء مجال نفوذها، لكننا جميعا حلفاء فى حلف شمال الأطلسى، وسنقوم دائمًا بما هو ضرورى لحماية أنفسنا والدفاع عن بعضنا البعض".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.