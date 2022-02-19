أبو الغيط يطالب الدول العربية بالتيقظ لمُخططات التقسيم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، فى المؤتمر الرابع للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وجاء نصها كما يلى:

معالى عادل بن عبد الرحمن العسومى

رئيس البرلمان العربى

أصحاب المعالى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

السيدات والسادة أعضاء المجالس والبرلمانات العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدنى الترحيب بكم فى مقر جامعة الدول العربية "بيت العرب" بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمان العربية بحضور هذا الجمع الكريم من ممثلى الشعوب ومجالس الشورى والأمة فى الدول العربية، والذى يعدُّ فرصةً مهمة لتوحيد الرؤى حول التحديات التى تواجه أمتنا العربية، حيث نجتمع اليوم بعد حالة إغلاق تسببت فيها جائحة كورونا قرابة العامين.

كما لا يفوتنى الترحيب بشكل خاص بأصحاب المعالى أعضاء المجالس والبرلمانات العربية الذين يحضرون هذا المؤتمر لأول مرة بعد توليهم مهامهم الجديدة متمنياً لهم وللجميع التوفيق والنجاح.

السيد الرئيس،

تُعلق جامعة الدول العربية على البرلمان العربى أهمية كبيرة باعتباره تجسيداً لركن جوهرى في منظومة العمل العربى المشترك.. إن هذه المنظومة، كما تعلمون، لا ترتكز على التنسيق السياسى وحده.. ولا تتناول الموضوعات الدبلوماسية والسياسية دون غيرها.. بل هى إطارٌ شامل لعددٍ متشعب من الروابط والعلاقات التى تجمع الدول العربية، والشعوب والمجتمعات العربية، على أكثر من صعيد، وفى مجالات متنوعة تشمل الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والعلمى.. وفى هذه المنظومة، فإن صوت الشعوب لا بد أن يكون حاضراً ومؤثراً.. وهو ما يجسده البرلمان العربى، ويُعبر عنه فى اجتماعاته المشتركة، ومواقفه العلنية، وتحركاته على الصعيد الدولى.

إن دور البرلمان العربى يعكس معنى مهم وقيمةً ضرورية فى العمل العربى.. وهى قيمة الحكم الرشيد كأساس للنهضة الشاملة، وكركيزة للاستقرار والتنمية، ولا شك أن مؤسسات التمثيل والتشريع والرقابة، ممثلة فى البرلمانات، تُعد ركناً أساسياً فى منظومة الحكم الرشيد الذى يقوم على إشراك الشعوب فى العملية السياسية والتنموية.. باعتبار أن الإنسان هو جوهر العملية التنموية وأداتها، وهو أيضاً من يجنى ثمارها فى تحسين جودة حياته، وتوسيع هامش الفرص التى تتوفر له ولأبنائه.

ولا شك أننا جميعاً نرصد توسعاً فى دور البرلمانات فى دول العالم المختلفة، باعتبارها الساحة المُثلى للتعبير عن إرادة الشعوب، والناقل الحقيقى لصوت الجمهور.. وبرغم كل ما يُقال عن انتشار وسائل الاتصال الاجتماعى، وتضخم تأثيرها فى التعبير عن الرأى العام.. فإننى لا زلتُ مقتنعاً بأن المؤسسات النيابية تظل هى القناة الحقيقية الواصلة بين الشعوب والحكومات.. والضامن لعدم اتساع الفجوة بينهما.. فلا تصير الحكومة، وخططها وأهدافها، بعيدة عن آمال الشعب وطموحاته.. ولا يصير الشعب، بتطلعاته ورغباته، بعيداً عن الحكومة وبرامجها وسياساتها.

والحقيقة أن من يقف بالتأمل والتدبر أمام التجربة الصعبة التي مرت بها منطقتنا فى العقد المنصرم، سيدرك أن تماسك النسيج الوطنى يُعد الحصن الأهم الذى يحفظ وجود الدولة واستمرارها.. فقد شهدنا، بأسف، دولاً عربية تتحلل مؤسساتها، وتنفصم عُرى وحدتها.. فتصير نهباً لتدخلات خارجية وإقليمية.. وساحة لمنافسات وأطماعٍ أجنبية.. ولا شك أن هذه التدخلات وتلك الأطماع تجد فرصتها عندما يضعف النسيج الوطنى، وتتراجع قيمة الدولة الوطنية، الحاضنة لجميع مواطنيها، والقائمة على المساواة الكاملة أمام القانون، وعلى الحكم الرشيد.

إن التحديات التى تواجه الدول الوطنية العربية تفرض علينا جميعاً التيقظ والانتباه لمُخططات تستهدف تقسيم المجتمعات على أساس طائفى، أو عرقى أو دينى أو مناطقى.. وبحيث تفقد المواطنة الحديثة فى دولة القانون معناها وقيمتها.. ويتحول المواطن إلى عضوٍ فى هذه الجماعة أو تلك الطائفة، قبل أن يكون مواطناً .. وفى هذا يكمن الخطر، كل الخطر... فالمواطنةُ فى الدولة الحديثة هى مناط الحقوق والواجبات، ومحل الانتماء والولاء.. وهى الرابطة الأساسية التى تجمع أبناء الوطن الواحد، وتوحد بينهم.. ولا شك أن البرلمانات هى التجسيد الحى لقوة هذه الرابطة، والدليل العملى على حيوية تلك الوحدة، واستمراريتها.

السيدات والسادة،

إن للبرلمان العربى صوتاً عالياً فى رفض أخطر التهديدات التى تواجه مجتمعاتنا، وأقصد هنا الإرهاب والفكر المتطرف الذى يتغذى عليه الإرهاب.. إن هذه الظاهرة الخطيرة تنشط وتستفحل فى مناطق الأزمات، بما يصاحبها من فراغ أمنى وسياسى، وتشرذم اجتماعى.. ويتعين على البرلمان العربى أن يستمر فى التعبير عن صوت الشعوب فى رفض الإرهاب بكل ألوانه وتجلياته.. وبحيث تصل هذه الرسالة أيضاً إلى أصدقائنا عبر العالم.. ليعرفوا أن الغالبية العظمى من شعوبنا تتبرأ من الفكر المتطرف والتكفيرى، وترفض جماعات القتل باسم الدين.. وأن العمل البرلمانى فى كل الدول العربية لا يُغفل هذه الظاهرة بل هو يتصدى لها فى كل مناسبة، ويواجهها على نحو متواصل ومتضافر.. وفى هذا الصدد فإننى أتطلع بكل اهتمام لقراءة الوثيقة الصادرة عن مؤتمركم هذا، والمعنونة "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار فى العالم العربى".

السيد الرئيس،

إن مواقف البرلمان العربى فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن الحق الفلسطينى الراسخ فى الحرية وإقامة الدولة المستقلة، تظل رصيداً مضافاً لهذه القضية المركزية.. إن مواقفكم، كما أتابعها باهتمام، تعكس شعور المواطن العربى، وتُعبر تماماً عما يشعر به من رفض واستهجان لما يكابده الشعب الفلسطينى يومياً من عنصرية مقيتة، وسياسات لا يُمكن وصفها سوى بالتطهير العرقى.

إن دوركم فى التواصل مع المجالس النيابية والبرلمانات عبر العالم يظل محورياً فى كسب معركة الرأى العام على صعيد المجتمع الدولى.. سواء بالتضامن مع أصدقائنا الذين يتزايد اقترابهم كل يوم من رؤية الأوضاع فى فلسطين على حقيقتها.. أو بعرض مواقفنا العادلة على من لا يعرفون بما يجرى فى فلسطين، أو يقعون تحت التأثير الطاغى للآلة الإعلامية للقوة القائمة بالاحتلال.

وفى نهاية كلمتى لا يسعنى سوى أن أعبر عن التقدير والشكر لبرلمانكم الموقر على ما يبذله من جهد وعطاء فى الاضطلاع بمهامه وأنشطته من أجل تعزيز العمل العربى المشترك، ومواجهة التحديات والمسؤوليات الجسيمة التى تواجه أمتنا العربية للوصول إلى الآفاق التى تنشدها مجتمعاتنا العربية.

شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".