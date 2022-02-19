عاجل.. وزير الدفاع الأمريكى: بوتين حشد 150 ألف جندى ويستعد لغزو أوكرانيا

وأضاف أوستن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الدفاع الليتوانى، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعرف موقف واشنطن وحلفائها من ذلك، معتبرًا أن الغزو الروسى لأوكرانيا ليس حتميا ونأمل أن تتراجع موسكو عن حافة الحرب.
وتابع وزير الدفاع الأمريكى: "نوافق الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن تقييمه للأوضاع على حدود أوكرانيا"، حيث يعتقدون أن الرئيس الروسى بوتين اتخذ قراره بمهاجمة أوكرانيا.
وقال أوستن: يجب على العالم أن يحاول حتى آخر دقيقة لإيجاد حل دبلوماسى للأزمة الروسيةـ الأوكرانية.
وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.
وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.
وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.
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