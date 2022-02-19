إستونيا ترسل أول شحنة أسلحة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الإستونية أعلنت، وصول صواريخ مضادة للدبابات طراز يافيلين إلى كييف، وتسليمها إلى أوكرانيا، دون توضيح لعدد الصواريخ التى تم توريدها.
وقال قائد الجيش الإستونى، مارتين هيريم: "هذه خطوة صغيرة من إستونيا لدعم أوكرانيا، لكنها إسهام حقيقى وملموس فى الدفاع ضد أى عدوان روسى". فيما تريد إستونيا منح أوكرانيا 9 مدافع "هاوتزر" من مخزونات ألمانيا الشرقية سابقًا، وكان الجيش الألمانى سلم هذه المدافع أولا إلى فنلندا ثم تم تسليمها إلى إستونيا.
ومن جانبه، وجه وزير الدفاع الأوكرانى أولييف ريزنيكوف، الشكر لإستونيا لهذا الدعم وكتب على تويتر: "نرى أننا لسنا وحدنا".
وأعلنت إستونيا والدولتان الأخريان على بحر البلطيق، لاتفيا وليتوانيا، أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة أسلحة تم تصنيعها فى الولايات المتحدة، بعد موافقة الحكومة الأمريكية، بغية تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا. وأرسلت ليتوانيا صواريخ دفاع جوى طراز ستينجر إلى أوكرانيا.
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