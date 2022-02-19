الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم بالسعودية

الاستعلام عن سجل تجاري، حيث يعتبر هذا الاستعلام من استعلامات المواطنين الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث توفر وزارة التجارة خدمات عديدة بشكل إلكتروني مرتبطة بمعاملات المواطنين اليومية، وتوفر الوزارة خدمة الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم، حيث يرغب البعض في التعرف علي بعض البيانات التي تخص تفاصيل السجل التجاري للحصول علي معلومات منه، ويتم الاستعلام عن هذه الخدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، حيث يعد السجل التجاري بمثابة التصريح الرسمي للتاجر أو جهة العمل من أجل العمل بشكل رسمي وقانوني وفق ضوابط وقوانين وزارة التجارة المنصوص عليها، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن سجل تجاري.

الاستعلام عن سجل تجاري بالسعودية

بإمكان جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية التوجه للاستعلام عن السجل تجاري من خلال الاسم عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع بعض الخطوات التي تتم كالتالي:

يجب الدخول علي موقع الاستعلام: وزارة التجارة والاستثمار.

يجب النقر علي تبويب “الخدمات الإلكترونية” بقسم خدمات الموقع.

الضغط على “الاستعلام عن اسم تجاري”.

سوف يظهر تبويبين احدهما عبارة عن وصف الخدمة بينما التالي الدخول إليها، ثم الضغط عليها.

يجب كتابة الاسم التجاري الذي يرغب صاحبه بالاستعلام عنه.

النقر علي تبويب “بحث” وسوف تقوم المنصة بعرض النتيجة التي تخص السجل التجاري وجميع التفاصيل الأخري.

طريقة إصدار سجل تجاري

يسمح موقع وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية التقدم بطلب من أجل إصدار السجل التجاري بشكل إلكتروني بدون الذهاب إلى مقرات عمل الوزارة المنتشرة بمدن المملكة، وفيما يلي خطوات إصدار سجل تجاري: