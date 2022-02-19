أبشر بالخطوات إضافة إقامة للطفل المولود في المملكة العربية السعودية 1443هـ

إضافة إقامة للطفل المولود عبر منصة أبشر بالمملكة العربية السعودية أوضحتها اليوم السبت 19 فبراير 2022م 18 رجب 1443هـ عبر حسابها الرسمي الإلكتروني بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر ردًا على سؤال أحد المستفيدين عن آليات وخطوات إستخراج إقامة مقيم مولود خارج السعودية وموجود فعليًا بالمملكة وجاء نص السؤال كالتالي” ماهي الخطوات المتبعة لإصدار إقامة مولود مقيم بالمملكة وموجود حاليًا مع والديه بالمملكة”، وجاء رد حساب منصة أبشر من خلال شرح خطوات وتفاصيل إصدار إقامة للمولود التالية.

خطوات إضافة إقامة للطفل المولود عبر منصة أبشر 2022م

إضافة لما سبق ذكره فقد جاء رد منصة أبشر عن آليات وخطوات إصدار إقامة للمولود بالترتيب التالي:

أولًا قم بالولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية الرسمية.

يلي ذلك القيام بالنقر على أيقونة خدماتي .

. كذلك قم باختيار خانة الجوازات .

. ثم اختيار خانة خدمة تواصل .

. كذلك قم بالنقر على أيقونة المقيمين داخل المملكة.

في تلك الخطوة قم بتعبة كافة بينات إصدار إقامة للمولود ، وكتابتها بشكل صحيح.

، وكتابتها بشكل صحيح. في النهاية قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب، وانتظر رسالة تأكيد تم إرسال طلبك بنجاح للجهة المختصة.

آلية عمل خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية بالسعودية 1443

كما أوضحت وكالة وزارة الداخية للأحوال المدنية في وقت سابق عن خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال التالي:

أولًا تسجيل الدخول في حساب المستفيد بمنصة أبشر أفراد.

كذلك القيام بكتابة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل صحيح.

يلي ذلك القيام بتقديم طلب إلكتروني عبر أيقونة الرسائل والطلبات ، بتعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

، بتعديل الاسم باللغة الإنجليزية. في النهاية الضغط على أيقونة إرسال ليتم دراسة الطلب من قبل المختصين وتنفيذه.

شروط تسجيل أسماء المواليد بالمملكة العربية السعودية 2022

في الختام نوضح أبرز 5 شروط وضوابط وضعتها الأحوال المدنية بالسعودية، لتسجيل المواليد الجدد بالمملكة وفق الترتيب التالي ذكره: