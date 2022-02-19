الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين والتسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

في ظل تواجد الأزمة الحالية التي يعيشها العالم يبحث العديد عن شروط الالتحاق الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين ، حيث الاستفادة من الدعم المخصص للعاطلين بالدولة، فيقدم الضمان الاجتماعي بعض خدماته المادية بالإضافة إلى تدريب الفئات على العمل، وذلك حسب المؤهلات الحاصلين عليها، وإليكم الشروط الخاصة للحصول عليه.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

قامت الدولة بوضع عدد من المعايير للضمان الاجتماعي حتى تتبنى عدد كبير من الأشخاص الأشد حاجة إلى هذه الضمانات، وقد أصدرت الدولة قرارات لعدم اقتصار الضمان على الضمان الاجتماعي فقط، بل ليصل إلى تأهيلهم وتدريبهم تدريباً كاملاً حتى يتم تعيينهم في الوظائف الحكومية المختلفة، وذلك بالتضامن مع صندوق التنمية هذا، وقد قامت الدولة بتصنيف الأشخاص بعد استيفائهم للشروط إلى ثلاث رتب وهم كالتالي:

كبار السن وذوي الإعاقة وهم الفئة المستحقة ولكنهم ليسوا قابلين للتأهيل للعمل.

المصابون بأمراض من الممكن علاجها وهم الفئة القادرة على العمل، ولكن بعد العلاج.

الأشخاص القادرين على مواكبة العمل.

هذا وقد تم تحديد لائحة خاصة بتأهيل الأشخاص القادرين على العمل بعد تصنيف الوزارة لهم من خلال سنهم، مؤهلهم الدراسي واللياقة وغيرها من التصنيفات، هذا وقد أطلقت الوزارة عدد من المنصات حتى يتم التواصل بها عبر البريد الإلكتروني لمتابعة الموافقة على الشروط وتقديم الطلبات.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يمكنكم متابعة التواصل عبر منصة التسجيل الإلكتروني من خلال الرابط الخاص بهم، وذلك بالطريقة التالية:

قم بالضغط على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بالضغط على كلمة مستخدم جديد.

ادخل اسمك، ورقم هاتفك.

قم بربط هذا الحساب بالبريد الإلكتروني الأصلي لك.

ادخل رمز التحقق الذي يتم إرساله لك خلال ثواني معدودة.

الآن أدخل اسم خاص بك وكلمة سر ولا تطلع أحد عليها.

قم بالضغط على ملئ البيانات الخاصة بك كاملة، وسيتم إرسال رمز آخر قم بكتابته.

الآن أنت على الصفحة الرئيسية للوزارة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، كما قمنا بعرض طريقة التسجيل عبر منصة الوزارة، كل ما عليك قراءة السطور وإتباع الخطوات حتى الحصول على الخدمة المقدمة من الدولة.