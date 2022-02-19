عاجل.. أوكرانيا: سماع دوى عدة انفجارات شمال مدينة دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، لم يتضح سبب الانفجارات، ولم يرد أى تعليق حتى الآن من السلطات الانفصالية أو كييف.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.