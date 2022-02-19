مصر.. تحذير من "الخلايا الرعدية" المنتشرة فوق معظم المحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من انتشار "الخلايا الرعدية" فوق عدد من المحافظات، في عودة لموجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتنشأ الخلايا الرعدية نتيجة وجود منخفضين جويين فوق بعضهما البعض، مما يؤدي إلى تكون سحب رعدية مصحوبة بأمطار شديدة وومضات برق ونشاط للرياح.

وقالت الهيئة، السبت، إن الخلايا الرعدية تؤثر على معظم مناطق مصر، ويصاحبها أمطار تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

وأضافت أن "السحب المنخفضة والمتوسط التي يتخللها بعض الخلايا الرعدية تتكاثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحري والدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار، ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق متفرقة من سيناء وأخرى من شمال الصعيد".

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عاصفة ترابية تضرب أسوان جنوبي مصر، وتقلل مستوى الرؤية الأفقية.

وقدمت نصائح للتعامل مع العواصف الرعدية، أهمها تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية ولوحات الإعلانات، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية، والاحتماء بالمباني وتجنب قيادة السيارات.