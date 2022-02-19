كيفية تفعيل اللون الاسود في واتس آب في أجهزة الأيفون والأندرويد، يعتبر تطبيق الواتس اب من تطبيقات المراسلة المنتشرة في جميع دول العالم، حيث يبلغ عدد مستخدميه حوالي 2 مليار مستخدم، وقد افتقر تطبيق الواتس اب إلى خاصية تفعيل الوضع الليلي أو جعل الشاشة باللون الأسود لفترة طويلة إلى أن تم تفعيلها منذ عامين، حيث يعتبر هذا الوضع من الأوضاع المفضلة لمستخدمي كافة التطبيقات خاصة ليلا، كما أنه يوفر طاقة البطارية، ويحمي العين من الضوء الزائد.

كيفية تفعيل اللون الأسود في واتس اب في الايفون

خاصية تفعيل اللون الاسود في واتس اب من الخصائص التي أدخلت حديثا على واتس آب نتيجة مطالبة العديد من المستخدمين بذلك، ويمكن لمستخدمي واتس آب على أجهزة الآيفون تفعيل هذه الخاصية بشرط استخدام نسخة حديثة من التطبيق، أو القيام بتحديث النسخة الأصلية، كما يجب أن يكون الإصدار بالتطبيق هو 2.20.64 أو الأحدث منها، وذلك بالضغط على إعدادات الجهاز، ومنها نختار شاشة الإضاءة والعرض، ومنها نختار اللون الأسود.

تفعيل وضع اللون الأسود في واتس اب على أندرويد

وضع اللون الأسود من الأوضاع المفضلة لدى العديد من مستخدمي واتس آب في جميع أنحاء العالم، ويمكن تفعيل الوضع الأسود كما يلي:

فتح الدردشة التي ترغب في تغيير اللون الخاص بها.

الضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى يسار الشاشة.

الضغط على خلفية الشاشة.

اختيار اللون الأسود من قائمة الألوان المعطاة.

مميزات اللون الأسود في واتس اب

يتميز اللون الأسود بالعديد من المميزات التي تجعله الأفضل لبعض الأفراد، أهمها: تقليل الإجهاد الواقع على العين، تخفيف حدة ضوء الشاشة، رفع درجة وضوح الرسائل، توفير الراحة للمستخدم عند قراءة الرسائل في الظلام.