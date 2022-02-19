نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سوا المختلفة من Stc وطرق تفعيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سوا المختلفة من Stc وطرق تفعيلها، تعتبر شركة stc من الشركات ذات أهمية كبيرة في مجال الاتصالات والانترنت في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الشركة على توفير عروض مميزة ومتنوعة تناسب كافة الأفراد سواء في الاتصال أو الإنترنت، وقد قامت الشركة بعمل عروض سوا 10 ريال لجميع عملاء الشركة، وذلك مقابل 200 دقيقة، و 200 ميجابايت، و200 رسالة لمدة 24 ساعة لهذا يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بعروض سوا اليومية بالمملكة السعودية ومعرفة كافة باقات سوا وخطوات الاشتراك فيها.

باقات سوا اليومية من Stc

تقدم شركة Stc باقات يومية لمستخدمي الشبكة، أبرزها باقة سوا 15 بسعر 17.25 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، والتي يحصل فيها المستخدم على 400 دقيقة لمدة يوم واحد، أما باقة سوا 10 سعرها 11.5 ريال سعودي لمدة يوم واحد مقابل 200 دقيقة، و200 رسالة نصية.

كيفية الاشتراك في عرض سوا 10

يمكن الاشتراك في عرض سوا 10 عن طريق إرسال رسالة تحمل الرقم 8111 إلى رقم 900، كما يمكن الاشتراك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع شركة الاتصالات السعودية.

اختيار عرض 10 من قائمة العروض المتاحة.

الضغط على كلمة اشتراك.

الباقات الشهرية من سوا

الباقات الشهرية من سوا تقدم Stc باقات مختلفة تناسب كافة مستخدمي الشركة، ومنها: