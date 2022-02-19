عاجل.. جمهورية دونيتسك الانفصالية تعلن التعبئة العامة شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال دينيس بوشيلين، فى تصريح عبر الفيديو: "أحض إخوانى المواطنين فى قوات الاحتياط على المجىء إلى مكاتب التجنيد العسكرى.. لقد وقعت اليوم مرسوم التعبئة العامة"، حسبما نقلت "فرانس برس". ويأتى إعلان بوشيلين بعدما حذر مراقبون من "تصعيد كبير" بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة. وأكد بوشيلين أن قوات منطقته أحبطت هجمات شنتها كييف، متهمًا الجنود الأوكرانيون بمواصلة هجماتهم على المنطقة، وأضاف: "معا سنحقق النصر المنشود والضرورى. وسنحمى دونباس وكل الشعب الروسى". ويأتى الإعلان بعدما أكد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، اليوم السبت، أن هناك "زيادة كبيرة" فى انتهاكات وقف إطلاق النار بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية التى تقاتلهم منذ العام 2014 فى شرق أوكرانيا، فى نزاع أودى حتى الآن بحياة أكثر من 14 ألف شخص.

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